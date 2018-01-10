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На сегодняшний день в решении жилищного вопроса жителям нашей области оказывает значительную помощь Потребительский кооператив граждан «Свой ДОМkz».Одним из таких счастливчиков, получивших желанное жилье в прошлом году, является 32–летний Данияр МУСА. – Мы с женой вступили в членство кооператива 30 августа прошлого года. У нас были сбережения, их хватило на 50% первоначального взноса. В очереди мы простояли всего лишь месяц. И вот в октябре этого же года мы получили ключи от своей долгожданной квартиры стоимостью 8 900 000 тенге. Квартира уже официально оформлена на меня. В месяц мы будем выплачивать по 40 тысяч тенге на протяжении 9 лет, что вполне приемлемо для нашего семейного бюджета. Спасибо Потребительскому кооперативу граждан «Свой ДОМkz» за помощь в приобретении квартиры нашей мечты. Рекомендую кооператив всем, особенно молодым семьям, – поблагодарил Данияр МУСА. К тому же Потребительский кооператив граждан «Свой ДОМkz» объявил о грандиозной акции. – Наш кооператив был основан в ноябре 2016 года и по сегодняшний день зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер. С нашей помощью в прошлом году в Уральске улучшили свои жилищные условия 40 семей. В ближайшее время еще 8 семей готовятся стать новоселами. Также мы спешим порадовать, что у нас до 25 января этого года действуют выгодные условия: вступительный взнос для вас составит всего 6% от стоимости жилья с минимальной переплатой. Мы поможем вам воплотить свою мечту в реальность! – сказала председатель правления потребительского кооператива граждан «Свой ДОМkz» Динара МУХАНЬЯРОВА.Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. На правах рекламы.