Как рассказал начальник управления полиции Уральска Мерлан Айкенов, нападение на продавца произошло в магазине, расположенном в Деркуле. - В 9.15 в магазин «Транзит» вошли двое мужчин, связали продавца и забрали деньги. Под подозрение попали двое парней азиатской внешности. Сумма ущерба выясняется. Ведутся следственные действия. По факту возбуждено уголовное дело по статье 192 УК РК «Разбой», - пояснил Мерлан Айкенов. Другие подробности выясняются. К слову, по данной статье преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.