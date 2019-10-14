Свыше 380 тысяч тонн зерна собрали актюбинские хлеборобы

На проведение полевых работ выделено 8,5 тысяч тонн дизтоплива по сниженной цене, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В понедельник, 14 октября, под председательством акима области Ондасына Уразалина состоялось аппаратное совещание с участием заместителей акима области, руководителей управлений, акимов г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. Руководитель аппарата акима области Нуржауган Калауов доложил о состоянии исполнительской дисциплины в период с 9 сентября по 9 октября текущего года. По итогам рабочих поездок акима области исполнено 15