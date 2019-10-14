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Социум

Свыше 380 тысяч тонн зерна собрали актюбинские хлеборобы

На проведение полевых работ выделено 8,5 тысяч тонн дизтоплива по сниженной цене, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В понедельник, 14 октября, под председательством акима области Ондасына Уразалина состоялось аппаратное совещание с участием заместителей акима области, руководителей управлений, акимов г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. Руководитель аппарата акима области Нуржауган Калауов доложил о состоянии исполнительской дисциплины в период с 9 сентября по 9 октября текущего года. По итогам рабочих поездок акима области исполнено 15
Дана Рахметова
Свыше 380 тысяч тонн зерна собрали актюбинские хлеборобы
На проведение полевых работ выделено 8,5 тысяч тонн дизтоплива по сниженной цене, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В понедельник, 14 октября, под председательством акима области Ондасына Уразалина состоялось аппаратное совещание с участием заместителей акима области, руководителей управлений, акимов г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. Руководитель аппарата акима области Нуржауган Калауов доложил о состоянии исполнительской дисциплины в период с 9 сентября по 9 октября текущего года. По итогам рабочих поездок акима области исполнено 152 поручения. Поручение, данное управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, выполнено с опозданием на 6 дней. Руководитель аппарата считает, что причиной тому служит несвоевременное ознакомление руководителей с документами и подверг критике некачественное оформление документации на государственном языке. - Заместителям, а также руководителям управлений и департаментов необходимо взять данный вопрос на особый контроль, своевременно изучать документы и строго соблюдать все требования, - подчеркнул Ондасын Уразалин. О ходе реализации "Дорожной карты" по снижению риска чрезвычайных ситуаций на дорогах области в зимний период сообщил руководитель департамента по ЧС области Бауыржан Сыздыков. По его словам, на дорогах области имеется 154 снегозаносимых участка протяженностью 987 километров, в том числе 65 на республиканских трассах, 29 - вдоль транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай», 25 областных и 64 районных. Более 30 участков расположено на расстоянии 25-30 километров от населенных пунктов. Вместе с тем, по словам руководителя департамента протяженность снегоуборочных щитов на данных участках составляет лишь 5,7% или 56,5 км. Автодороги от снежных заносов должны защищать лесонасаждения вдоль дорог. Лесополосы вдоль республиканских и областных дорог были высажены в 1970 годы и уже не соответствуют необходимым требованиям и стандартам. В рамках "Дорожной карты" предлагается высадить новые лесополосы и обеспечить уход за ними, чтобы они задерживали снег в зимний период. Руководитель управления сельского хозяйства Кусайын Сарсембай доложил о результатах осенних полевых работ. В текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 788 тысяч га, что на 34,2 тысячи га больше, чем в 2018 году. Убрано 457,3 тысячи га, собрано 380 тысяч тонн зерна при средней урожайности 8,3 ц/га. Высокая урожайность зерновых культур по итогам уборочной кампании наблюдается в Каргалинском районе (9,8 ц/га), Кобдинском районе (9,2 ц/га), Мартукском районе (9,1 ц/га), г. Актобе (7,8 ц/га). На сегодняшний день сельхозформированиями убрано 4601 га овощных культур, получено 94454 тонн продукции. С 1272 га бахчевых культур собрано 24086 тонн продукции, с 6280 га удалось собрать 117630 тонн картофеля и др. На проведение осенне-полевых работ 2019 года хозяйствам области выделено 8,5 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива по цене 175,5 тенге за литр. Руководитель управления сельского хозяйства отметил слабую работу акиматов районов по закупу новой сельхозтехники, выплате субсидий. Ондасын Уразалин поручил акимам районов активизировать работу по всем направлениям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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