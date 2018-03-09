Свыше 73 тысяч жителей ЗКО получают низкую зарплату

Теперь подоходный налог для низкооплачиваемых работников снизят до 1%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ заявил на активе области. - Глава государства предложил налоговую нагрузку снизить до 1 процента. Несомненно, это будет хорошей поддержкой для граждан с низкой заработной платой. В нашем регионе 73 088 человек получают зарплату, из них 67 331 человек - это наемные работники. Их заработная плата составляет менее 60 тысяч тенге - 25 МРП, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что об этом в своем обращении