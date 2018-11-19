Иллюстративное фото с архива "МГ" Об этом стало известно в ходе семинара по земельным вопросам эксперта Бакытжана Базарбека в Атырау, который прошел при поддержке агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции. По информации ГУ "Отдел земельных отношений Акимата города Атырау", после присоединения села Балыкши к городу Атырау и включения села в черту города вся документация касательно приема заявлении и документов граждан о постановке их в очередь на получение 10 соток под ИЖС должна быть передана в акимат города Атырау. Однако журнал регистрации заявлений, который вёлся сельским акиматом в 2008 году по селу Балыкшы, был утерян. - Нет копии этого журнала в городском и областном архивах. В этом журнале были учетные записи спецучета по более чем тысячи человек по селу Балыкши. В настоящий момент граждане имеют на руках справки о приеме их документов на спецучет на очередь, но ГУ "Отдел земельных отношений акимата города Атырау" не принимает эти документы и отказывает во внесении этих граждан в общий список спецучета по городу Атырау. Другими словами, граждане, жители села Балыкшы оказались выброшенными из очереди на 10 соток из-за халатности чиновников и утери ими документов, - рассказал Бакытжан Базарбек. Между тем, до сих пор свыше тысячи жители микрорайона Балыкшы до сих пор считают, что они состоят в очереди, в то время как их очереди были аннулированы. По мнению Бакытжана Базарбека, граждане не должны страдать из-за халатности чиновников. - Сотрудники ГУ "Отдел земельных отношений Акимата города Атырау" наотрез отказываются принимать справки, выданные в свое время о приеме их документов и постановке на спецучет. Им нужен журнал регистрации для сверки. Это правильно. Но если журнал так и не будет найден, пострадают тысячи людей. Мы создадим рукотворный социальный конфликт на ровном месте. Я предложил написать письмо в комитет по управлению земельных ресурсов МСХ РК и заручиться их письменным подтверждением, но чиновникам УЗО города не нужны письма, им нужен журнал. Лично я считаю, есть выход из ситуации. Их много, - заявил Бакытжан Базарбек. Спикер призвал комитет по управлению земельных ресурсов МСХ РК, АДГСиПК, который организует семинары по земельным вопросам и генеральную прокуратуру вмешаться и разобраться в сложившейся ситуации без ущерба для тех лиц, чьи очереди аннулированы. Очереди должны быть восстановлены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.