Переменная облачность ожидается в Атырау. Днем здесь ожидается 2 градуса тепла, ночью 10 градусов мороза. До 8 градусов тепла прогреется воздух днем в Актау. Ночью похолодает до 2 градусов мороза. Также ожидаются осадки в виде снега с дождем. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем составит +1 градус, ночью -12.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 20 ноября в Уральске ожидается снег с дождем. Днем температура воздуха составит +3 градуса, ночью -13.