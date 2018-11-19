Как рассказали очевидцы, автомашина "Фольксваген Шаран" столкнулся с табуном лошадей. По предварительным данным, машина сбила шесть лошадей, часть из которых погибла на месте, а часть получили серьезные травмы. - Это произошло прямо на наших глазах. Перед нами ехали две машины. Табун стал перебегать дорогу и одна машина наехала на них. Было очень страшно, - рассказал очевидец. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что никто из пассажиров "Шарана" серьезно не пострадал. – Все пассажиры были осмотрены врачами скорой помощи. От госпитализации отказались. Два пассажира сразу же уехали дальше, - отметили в управлении здравоохранения. Нужно отметить, что в мессенджере WhatsApp распространяется видеоролик, на котором снято место ДТП и пострадавшие в аварии животные. Как сообщили позже в пресс-службе управления здравоохранения, вызов об аварии поступил в санавиацию в 20.05. – Выехала бригада с поселка Федоровка в составе. На место происшествия прибыл хирург, анестезиолог-реаниматолог, фельдшер. Пострадавших оказалось трое, двое из которых на попутном транспорте уехали с места происшествия. Третий пострадавший мужчина 1975 года рождения. Предварительный диагноз ушиб грудной клетки, ссадина шеи справа. Мужчина отказался от госпитализации. Ему была оказана помощь на месте, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.