В Акорде прошло совещание по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Открывая совещание, Президент Казахстана подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью находятся на его особом контроле.
Нурсултан Назарбаев отметил, что за последние три года благодаря усилиям органов внутренних дел уровень преступности в стране сократился на 17,5 процента.
-Люди за защитой от криминала в первую очередь, обращаются в полицию. За эти годы независимости погибло 779 сотрудников, около двух с половиной тысяч получило ранения. И это надо помнить. Вместе с тем, текущее состояние органов внутренних дел не в полной мере отвечает запросам общества, - сказал глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул, что существующие стандарты взаимоотношений полицейских с гражданами устарели и не учитывают современные реалии.
-Деятельность системы органов внутренних дел не оправдывает ожидания общества, вызывает нарекания граждан. Люди не чувствуют себя в безопасности. Без этого мы не сможем обеспечить высокое качество жизни казахстанцев, что является нашим главным ориентиром. Поэтому мы должны незамедлительно приступить к реформированию полиции, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства указал на необходимость осуществления содержательных и качественных изменений в сфере внутренних дел согласно направлениям текущего Послании народу Казахстана.
В соответствии с повесткой дня в ходе совещания были заслушаны доклады Руководителя Администрации Президента РК А.Исекешева и министра внутренних дел К.Касымова.
Приняв во внимание представленную информацию, Президент Казахстана подчеркнул необходимость тщательной проработки всех запланированных мероприятий.
Отмечая важность модернизации, Глава государства поручил оптимизировать структуру и штаты органов внутренних дел, а также исключить несвойственные им функции.
-Необходимо освободиться от всего лишнего и сосредоточиться на борьбе с преступностью и охране правопорядка. Будут оптимизированы звенья, в результате чего на одного руководителя будет приходиться не три, а пять подчиненных. Штатная численность сократиться на 10 процентов. Данные меры приведут к снижению количества полицейских на душу населения с 471 до 424 на 100 тысяч граждан, что сопоставимо со средним европейским уровнем. При этом будет сэкономлено 16 миллиардов тенге, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В этой связи Президент Казахстана распорядился направить высвобожденные средства на улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников. Нурсултан Назарбаев также отметил необходимость проведения системной работы по поиску дополнительных внутренних резервов и исключению неэффективных административных расходов.
