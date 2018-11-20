Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"

Открывая совещание, Президент Казахстана подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью находятся на его особом контроле.

Нурсултан Назарбаев отметил, что за последние три года благодаря усилиям органов внутренних дел уровень преступности в стране сократился на 17,5 процента.

-Люди за защитой от криминала в первую очередь, обращаются в полицию. За эти годы независимости погибло 779 сотрудников, около двух с половиной тысяч получило ранения. И это надо помнить. Вместе с тем, текущее состояние органов внутренних дел не в полной мере отвечает запросам общества, - сказал глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что существующие стандарты взаимоотношений полицейских с гражданами устарели и не учитывают современные реалии.

-Деятельность системы органов внутренних дел не оправдывает ожидания общества, вызывает нарекания граждан. Люди не чувствуют себя в безопасности. Без этого мы не сможем обеспечить высокое качество жизни казахстанцев, что является нашим главным ориентиром. Поэтому мы должны незамедлительно приступить к реформированию полиции, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал на необходимость осуществления содержательных и качественных изменений в сфере внутренних дел согласно направлениям текущего Послании народу Казахстана.

В соответствии с повесткой дня в ходе совещания были заслушаны доклады Руководителя Администрации Президента РК А.Исекешева и министра внутренних дел К.Касымова.

Приняв во внимание представленную информацию, Президент Казахстана подчеркнул необходимость тщательной проработки всех запланированных мероприятий.

Отмечая важность модернизации, Глава государства поручил оптимизировать структуру и штаты органов внутренних дел, а также исключить несвойственные им функции.

-Необходимо освободиться от всего лишнего и сосредоточиться на борьбе с преступностью и охране правопорядка. Будут оптимизированы звенья, в результате чего на одного руководителя будет приходиться не три, а пять подчиненных. Штатная численность сократиться на 10 процентов. Данные меры приведут к снижению количества полицейских на душу населения с 471 до 424 на 100 тысяч граждан, что сопоставимо со средним европейским уровнем. При этом будет сэкономлено 16 миллиардов тенге, - сказал Нурсултан Назарбаев.