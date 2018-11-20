Очередь за земельными участками потеряли 229 человек, чьи заявления сгорели при пожаре в акимате поселка Балыкшы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с архива "МГ" По распространенной пресс-службой акимата г.Атырау информации, в 2009 году в акимате поселка Балыкшы произошёл пожар, в результате чего журнал спецучета и оригиналы заявлений жителей, состоящих в очереди за земельными участками под ИЖС за 6 месяцев, были уничтожены огнем. - В частности, сгорели документы и заявления не тысячи граждан как указано в публикации, а 229 жителей поселка Балыкшы. Однако электронный список очередности вышеуказанных жителей сохранился, - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау. Как рассказали в акимате, по вышеуказанному электронному списку очередности будет создана рабочая комиссия, куда войдут специалисты земельного и юридического отделов, отдела архитектуры и градостроительства, а также отдела информационных технологий и контроля за госсуслугами, которая займется решением сложившейся ситуации, а также восстановлением очередности граждан, состоявших в очереди за земельными участками под ИЖС. - В течение 1,5 - 2 месяцев права на получение земельных участков в порядке очередности 229 граждан будут восстановлены. Также справочно сообщаем, что в настоящее время идет выдача земельных участков для жителей вставших в очередь в 2003-2004 годы, - уточнили в городском акимате. Всего в 2008 году акиматом Балыкшынского сельского округа было принято 615 заявлений от жителей на получение земельных участков под ИЖС. Напомним, ранее сообщалось, что свыше тысячи жителей микрорайона Балыкшы г.Атырау потеряли очереди за земельными участками под ИЖС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК