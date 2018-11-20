Всего за два года в областном центре было заменено порядка 4,5 тысячи светоточек на светодиодные. На следующий год в городе планируется заменить освещение на всех магистральных улицах. Работы по замене уличного освещения начались в 2016 году. Всего в областном центре насчитывается свыше 19 тысяч светоточек, из которых 24% уже заменили на светодиодные. Основное преимущество таких ламп — это экономия электроэнергии и экологичность. Если сравнить лампы накаливания и светодиодные, то в первом случае 80% электроэнергии уходит на обогрев и только 20% на освещение. Когда светодиодные лампы устроены так, потеря составляет лишь 5%. - Сейчас у нас готов проект по замене освещения, который мы планируем реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Это будут улицы Жангир хана, Шолохова, Абулхаир хана, Сырыма Датова, - пояснил заместитель акима г. Уральск Сергей Доля. На сегодняшний день новые светоточки уже установлены на проспекте Евразия, улицах Ихсанова, ч.Набережная, Сарайшык, Шолохова и на дороге в аэропорт. Сейчас работы завершаются на проспекте Достык. Здесь заменили 148 световых опор. - Работу по замене светоточек на светодиодные мы начали два года назад. Сейчас мы видим огромную разницу. Новые фонари освещают не только проезжую часть, но и тротуары, - рассказал главный специалист ЖКХ г. Уральск Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ. Необходимо отметить, что в следующем году запланировано заменить освещение на всех магистральных улицах Уральска, затем работы продолжатся на второстепенных дорогах. Следует отметить, что последние несколько лет в Уральске ежегодно ремонтируются дороги более 40 улиц. Был построен новый деповской мост. 1 ноября на реконструкцию был закрыт омеговский путепровод. - За последние годы в городе в три раза увеличилось количество автотранспортных средств, почти в полтора раза увеличилось количество жителей. Город расширяется и есть необходимость строительства нового моста в районе Нефтебазы. Строительные работы были запланированы на 2019-2020 годы. Согласно проектно-сметной документации длина моста составляет около одного километра. Здесь будут применяться современные технологии. Бурения сваи на глубину 20 метров. Заказчиком является компания КПО б.в. Строить мост будет ТОО "КазСтрой ЛТД". Эта же компания строила и деповской мост, - отметил тогда Мурат МУКАЕВ.