Мама 8-летней Тани Любовь ФОКИНА рассказывает, что беременность у нее протекала нормально, однако девочка родилась с патологией кишечника. - До двух лет у дочери не было никаких отклонений, она ходила, начала разговаривать. Потом неожиданно она заболела менингитом. Сутки нас, как говорится, гоняли из больницы в больницу, мы сдавали различные анализы и Таня впала в кому. После этого был выставлен диагноз - менингит. В коме она пробыла 2 недели. Врачи делали неутешительные прогнозы. Однако она самостоятельно вышла из комы. Затем два месяца она пробыла в реанимации Областной больницы, - рассказала Любовь ФОКИНА. - После этого ребенка трудно было узнать. Она не могла самостоятельно есть, ходить в туалет, на нас не реагировала вообще. Голову перестала держать. Любовь рассказывает, что из-за перенесенного заболевания у девочки развилась гидроцефалия мозга, поднялось внутричерепное давление. Таня не могла ничего есть, ее все время рвало. Более того, девочка не могла самостоятельно держать голову. - Мы решили поехать в федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. По приезду туда мы сделали МРТ и врач заявил нам, что Тане необходимо было провести шунтирование на мозг еще два месяца назад. Не теряя времени, мы отправились в клинику Астаны. Там нам сказали, что обязательно нужна квота. Мы стали просить заведующую, чтобы нам помогли, так как оформление квоты заняло бы время, которого у нас не было, - продолжает Любовь. - Заведующая пошла нам навстречу. Таню прооперировали. Но перед операцией нам объяснили, что на бесплатной основе ставят шунт индийского производства, который очень тонкий и его придется затем менять. Мы за полторы тысячи долларов купили шунт американского производства. Теперь мы каждый раз прокачиваем этот шунт. Эта операция нам помогла. Таня через неделю стала держать голову. По словам Любови, в три года маленькая Таня заново училась ползать и держать ложку. В четыре года семья отправилась в Самару, чтобы Тане провели операцию на кишечник - расширение прямой кишки. Именно в клинике Самары девочка сделала свои первые шаги после операции. - Когда Тане было 5 лет, мы год жили в Астрахани, проходили там реабилитацию, ЛФК, чтобы восстановить речь и слух. В семь лет она пошла в специализированную школу для детей с нарушением слуха. Понимаете, у дочери полностью сохранился интеллект, она обычный ребенок, но с трудом понимает, что ей говорят, - пояснила Любовь. - Уже в первом классе стало понятно, что Таня не осиливает школьную программу и отстает от одноклассников. мы занимаемся с ней дополнительно, но толку мало. Я хочу, чтобы моя дочь получила образование, так как это ее будущее. Родители Тани обратились в реабилитационный центр в Саратове. Там обещали, что после лечения в их клинике у девочки будут улучшения со слухом. Однако на лечение требуется 61 тысяча рублей. У семьи таких денег нет. Помимо Тани, родители воспитывают еще троих детей, самому младшему из которых 2 года. Работает только глава семьи на шиномонтажке. Кроме того, на лечение девочки все эти годы приходилось брать кредиты и образовалась просрочка. - Я остаюсь должна банку 196 тысяч тенге, муж должен около полутора миллионов. Доход мужа зависит от объема работы, который всегда разный. Пособие по инвалидности у Тани составляет 68 тысяч тенге, большая часть из них уходит ей на лекарства и процедуры. К тому же мы живем на съемной квартире. Я очень прошу людей помочь нам собрать 61 тысячу рублей. На проживание и проезд мы найдем деньги самостоятельно, - говорит мама девочки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.