20 ноября в Астане состоится официальный запуск проекта «Модернизация среднего образования». Мероприятие проведет МОН РК совместно со Всемирным банком, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Одним из главных направлений данной инициативы обозначено улучшение знаний и успеваемости учеников сельских и малокомплектных общеобразовательных учреждений. Добиться этого планируется через улучшение возможности для доступа к информации, оснащение мультимедийным оборудованием и повышение квалификации педагогов. Проектная стоимость всех мероприятий – 75 миллионов долларов, включая налоги, финансируемые республиканским бюджетом. На эти 75 миллионов долларов будет произведен закуп учебных пособий, оборудования, улучшены программы, усилены знания учителей и оказана поддержка детям с особыми образовательными потребностями. Рассчитывается, что это позволит обновить содержание образовательного процесса, повысит показатели каждой казахстанской школы, нивелирует различия в успеваемости учащихся, сгладит разрыв между городскими и сельскими заведениями среднего образования. В национальном масштабе реализация этой инициативы будет способствовать укреплению умений и знаний для устойчивого развития республики. А долгосрочные планы проекта повысят позиции Казахстана на мировой арене и окажут позитивное воздействие на общество. В рамках старта реализации проекта пройдет панельная дискуссия с участием заместителя министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой, управляющего Всемирным банком по образовательной практике Гарри Антони Патриноса, постоянного представителя Всемирного банка в РК Ато Брауна и других.