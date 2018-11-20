Иллюстративное фото из архива "МГ" Одним из главных направлений данной инициативы обозначено улучшение знаний и успеваемости учеников сельских и малокомплектных общеобразовательных учреждений. Добиться этого планируется через улучшение возможности для доступа к информации, оснащение мультимедийным оборудованием и повышение квалификации педагогов. Проектная стоимость всех мероприятий – 75 миллионов долларов, включая налоги, финансируемые республиканским бюджетом. На эти 75 миллионов долларов будет произведен закуп учебных пособий, оборудования, улучшены программы, усилены знания учителей и оказана поддержка детям с особыми образовательными потребностями. Рассчитывается, что это позволит обновить содержание образовательного процесса, повысит показатели каждой казахстанской школы, нивелирует различия в успеваемости учащихся, сгладит разрыв между городскими и сельскими заведениями среднего образования. В национальном масштабе реализация этой инициативы будет способствовать укреплению умений и знаний для устойчивого развития республики. А долгосрочные планы проекта повысят позиции Казахстана на мировой арене и окажут позитивное воздействие на общество. В рамках старта реализации проекта пройдет панельная дискуссия с участием заместителя министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой, управляющего Всемирным банком по образовательной практике Гарри Антони Патриноса, постоянного представителя Всемирного банка в РК Ато Брауна и других. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.