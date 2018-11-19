19 и 20 ноября в конференц-зале Дома ассамблеи народа Казахстана проводится семинар на тему «Коммуникативная языковая компетентность освоения казахского языка и система тестирования «Казтест». На семинар был приглашен автор и разработчик системы тестирования «Казтест» Айдос АБДИХАЛЫКОВ. Как рассказала заведующая сектором развития языков городского отдела культуры и развития языков Роза ЗАЙНУЛЛИНА, обучающий курс проводится уже во второй раз. — Сегодняшний обучающий семинар проводится для государственных служащих. Основного лектора мы пригласили из города Астана — это Айдос АБДЫХАЛЫКОВ, автор и разработчик системы тестирования «Казтест». Хочу отметить, что данная система является уникальной методикой для определения уровня знаний по казахскому языку. Семинар продлится два дня. Слушателями будут около 50 государственных служащих. Это второй семинар. Первый проходил 15-16 ноября. В нем также приняли участие около 50 людей. После окончания курса будут выдаваться сертификаты. Во время семинара лекторы расскажут об основных аспектах системы тестирования, о методике и о трудностях, с которыми сталкиваются люди во время сдачи экзамена, — отметила Роза ЗАЙНУЛЛИНА. Стоит отметить, что в ходе учебного курса будет обсуждена не только система тестирования «Казтест», но и общественные вопросы, касающиеся казахского языка и его развития. Как рассказал Айдос АБДЫХАЛЫКОВ, перед созданием системы тестирования «Казтест» был изучен опыт других стран. — Мы долго изучали принципы и основные критерии западных стран. Там систему тестирования используют для проверки знания людей, которые приехали из других стран. Например, молодой человек хочет учиться в Великобритании. Он начинает изучать английский язык. Его уровень знаний проверяют с помощью подобной системы тестирования. Мы пригласили западных ученых для обмена опытом. Тогда нам было очень трудно им объяснить, что с помощью этой системы мы будем проверять знания своих же граждан. Они спросили: «Как же так? Вы живете в своей стране и не знаете своего языка? Значит, ваши граждане не разговаривают на своем родном языке?». Действительно, со стороны это выглядело непонятно и даже смешно. Над этим стоит задуматься, — отметил Айдос АБДЫХАЛЫКОВ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.