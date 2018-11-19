Родные пропавшего 10 дней назад Кенжебая Алдашева готовы выплатить вознаграждение за информацию о его местонахождении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семья надеется, что мужчина жив, но не могут объяснить, почему так долго не дает знать о себе. Между тем спасатели прекратили поиски фермера. Теперь розыском занимаются только полицейские и волонтеры. Родные Алдашева обращаются к жителям города с просьбой помочь в поисках. - В голову разные мысли лезут. Хоть тело бы нашли. Но мы, конечно, надеемся, что все обойдется. Но до сегодняшнего дня нет никаких следов и зацепок, - говорит супруга пропавшего фермера  Галия Алдашева. Напомним, 54 летний Кенжебай Алдашев 9 ноября вышел из своей фермы, которая находится в пригороде Актобе. Под утро 10 ноября он позвонил брату и спасателям, сообщив, что застрял где-то в яме и еле удерживается за ветку. Сотрудники департамента по ЧС обследовали территорию вокруг сел Акжар и Акшат, откуда в последний раз и поступил звонок с мобильного фермера, но поиски не дали результатов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА