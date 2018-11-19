Фото с сайта liter.kz Свое выступление Елбасы начал с того, что подчеркнул личную заинтересованность в решении вопросов обеспечения защиты законности и населения и противодействия преступности. Также глава государства сообщил о том, что с 2015 года уровень преступности в стране упал на 17,5 процентов. Эта значительная заслуга сотрудников органов МВД, как отметил президент, достигнута ценой жизни и здоровья многих из них. Так, по словам Назарбаева, в последние годы при исполнении обязанностей погибли 779 полицейских, около 2,5 тысяч получили различные ранения. Граждане ищут защиту от криминала именно у полиции, однако ее работа пока еще недостаточно полно отвечает запросам и потребностям реального времени и современного общества, считает глава Казахстана. Следует изменить сами стандарты взаимоотношений полиции и граждан, поскольку они морально устарели. Современное состояние и методы работы органов внутренних дел давно перестали отвечать ожиданиям населения и вызывают массу нареканий. Население не ощущает защищенности, а без этого невозможно обеспечить высокий уровень жизни в государстве, чего мы все добиваемся. Именно это и обязывает нас в срочном порядке начать оптимизацию системы МВД, заявил Елбасы. По его мнению, системе правоохранительных органов необходимы содержательные и качественные изменения, соответствующие основным направлениям Послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Далее на совещание с отчетами перед Назарбаевым выступили глава Администрации президента Асет Исекешев и министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Заслушав их доклады и предложения, глава государства заявил о важности детального анализа всех планирующихся мероприятий. Говоря о последующих изменениях, Нурсултан Абишевич дал поручения формировать структуры и подразделения МВД, освободив сотрудников ведомства от непрофильной работы. По словам президента, системе МВД нужно, отрешив все ненужное, направить все усилия на борьбу с преступностью и защиту закона и порядка. В этой связи ожидается оптимизация подведомственных структур, благодаря чему будет сокращено количество руководителей, под началом которых теперь будет не по три, а по пять подчиненных. Как отметил Назарбаев, оптимизация приведет к сокращению примерно десятой части всех сотрудников МВД. Благодаря этому на сто тысяч человек будет приходиться около 424 полицейских, а не как сейчас – 471, что близко к европейскому уровню. Планируется, что данные реформы позволят сэкономить 16 млрд тенге, который пойдут на увеличение зарплат полицейских и улучшение их социально-бытового положения. Также Нурсултан Назарбаев обратил внимание собравшихся на необходимость поиска дополнительных внутренних возможностей и искоренения безрезультатных административных затрат. В общем же, как сказал президент, бюджет выделит на увеличение заработных плат стражей порядка 21,4 млрд тенге. Глава государства отметил, что эти средства получены из налогов казахстанцев, как и финансирование военнослужащих и судей, поэтому население вправе требовать от них всех полноценной качественной работы. Также Елбасы сфокусировал внимание на том, какие меры предпринимаются для обеспечения жильем сотрудников полиции, которые непосредственно занимаются борьбой с преступностью и охраной правопорядка. По словам президента, решение жилищных проблем сделает данные должности более привлекательными для квалифицированных специалистов и позволит усилить штат сотрудников на самых важных участках полицейской работы. Однако, другой стороной данных мер должно быть лишение всех льгот при увольнении сотрудника МВД за совершение какого-либо проступка. «Нам требуются полицейские новой формации. Будет пересмотрена система отбора, подготовки и продвижения кадров», - заявил Назарбаев. Елбасы поручил реформировать систему профильного образования. По его мнению, Казахстану требуются полицейские академии, выпускающие специалистов, отвечающих современным требованиям и мировым стандартам. Так, после проверки из 12 учебных заведений министерства внутренних дел оставят пятерку сильнейших, где станут работать самые лучшие преподаватели с высокой квалификацией, которым поднимут оклады. Всех сотрудников полиции ждет аттестация, по итогам которой работать в органах останутся лишь лучшие, те, кто соответствует современным требованиям. Вместо же уволенных будут приняты на работу новые сотрудники, благо выбор сейчас богат – каждый год в нашей стране из вузов выходит около 20 тысяч дипломированных юристов, подчеркнул глава государства. Кроме того, полиция изменит саму модель своей работы, став сервисной организацией. Как отметил президент, каждый год в полицию поступает свыше 4,5 млн обращений от граждан, однако для самих людей не создано никаких условий приема. «Если человек пришел со своей бедой, его нужно быстро и вежливо принять. Но это – только полдела. Непосредственно с его проблемой тоже должны разобраться оперативно и в соответствии с законом. В этом и состоит современный формат работы с населением», - сказал Нурсултан Абишевич. В связи с этим по его поручению будут созданы удобные, современные фронт-офисы с выгодным для населения графиком работы. При этом, подчеркивает Елбасы, сотрудники полиции обязаны обращаться с посетителями исключительно вежливо и внимательно. Ведь если в отношении гражданина совершено или может быть осуществлено преступление, он не сможет нормально трудиться и приносить благо обществу, пока не почувствует себя азщищенным. По словам главы Казахстана, необходимо ввести новые способы оценки работы всех органов МВД, которые должны быть независимыми и могут быть подвержены проверке, а также обязаны отражать качество исполнения полицейскими своих обязанностей и то, как граждане воспринимают его деятельность. В этой работе будут участвовать не только подразделения госорганов, занимающиеся сбором и анализом статданных, но и другие организации, проводящие социологические исследования. Как подчеркнул Назарбаев, главной оценкой качества работы полиции должны стать доверие и уважение граждан, а также порядок и безопасность в стране. Также президент отметил важность применения цифровых технологий в деятельности полиции, которые необходимо вводить повсеместно. «Как указано в Послании, все города Казахстана будут оснащены системами мониторинга общественной безопасности. Будут внедрены сервисы, позволяющие улучшить обратную связь с населением в онлайн-режиме. Современные технологии охватят все сферы полицейской деятельности», - заявил глава государства. По его мнению, современные технологии помогут в борьбе с коррупцией в полиции и позволят в дальнейшем изменять в соответствии с велением времени управленческие механизмы и состав органов внутренних дел. Елбасы отметил, что оптимизацию необходимо подвергнуть не только полицейскую службу, но и работу других ведомств МВД. Так, планируется внести изменения в деятельность уголовно-исправительной системы. В частности, необходимо обеспечить условия для раздельного содержания осужденных за насильственные преступления с другими заключенными. В заключение глава государства дал поручения по принятию мер для снижения уровня преступности на улице и в местах большого скопления людей до минимального уровня. Президент заявил, что население не должно бояться за свое будущее, государство должно обеспечивать своим гражданам полную защиту и безопасность, которые имеют преимущественно значение. Только тогда, когда все эти условия соблюдены, можно говорить о качественной работе полиции. Ранее, выступая с Посланием народу Казахстана, Нурсултан Назарбаев заметил, что полицейские – это представители власти, а значит представляют и его самого – президента. Елбасы поручил Калмуханбету Касымову, которого считает самым опытным и честным полицейским, разработать новую структуру полиции, опираясь на успешный опыт других стран. Главная цель всех этих преобразований, по мнению главы государства, сделать так, чтобы в сознании людей сотрудники полиции перестали быть карателями, а стали помощниками, к которым можно обратиться в трудной ситуации.