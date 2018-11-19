Администрация СОШ поселка Белес решила уволить Шерхана БАЙЗЕНОВА с должности учителя физики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора СОШ поселка Белес Азамата МАЙЕМИРА, Шерхан БАЙЗЕНОВ был уволен по статье части 1 статьи 52 Трудового кодекса РК "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы". – Нами был направлен в уголовный суд Уральска письменный запрос о том, может ли осужденный по части 1 статьи 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" учитель физики Шерхан БАЙЗЕНОВ продолжить работу в школе. 14 ноября мы получили ответ о том, чтобы мы вынесли решение согласно статье 52, части 1, подпункт 14 Трудового кодекса. В статье не указаны сроки, сколько времени он не сможет заниматься педагогической деятельностью. Шерхан БАЙЗЕНОВ был уволен, - отметил Азамат МАЙЕМИР. Напомним, скандальный пост учителя математики из села Белес Зеленовского района был размещен 20 июля сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В своем посте Байзенов написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже Шерхан разместил в соцсети видео с извинениями. Односельчане учителя осудили поступок учителя. В отношении Шерхана Байзенова было возбуждено уголовное дело, которое позже было передано в суд. Гособвинитель просил суд признать Байзенова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в уголовно-исправительной колонии средней безопасности. Сам подсудимый вину полностью признал, но просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку является единственным кормильцем в семье. Суд признал Байзенова виновным в совершении преступления по части 1 статьи 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и приговорил к четырем годам ограничения свободы. Администрацией школы был направлен письменный запрос в уголовный суд Уральска о возможности Шерхана БАЙЗЕНОВА продолжить педагогическую деятельность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.