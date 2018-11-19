В программе выставки: - 50 новейших роботов; - 6 зон виртуальной реальности: глубоководное погружение, американские горки, дополненная реальность; - Танцы от роботов Тоси; - Шутки и милые разговоры от роботов Нурика и Берика, с которыми вы с удовольствием пообщаетесь; - Игры от Leap Motion - прибора, видящего ваше расположение рук и выводящего его на экран; - Робозоопарк; - Тесла шоу – танцующие молнии; - Робофутбол; - Прибор для передвижения предметов силой мысли и многое другое.CKqiB9LJTiM Для вас экскурсоводы проведут бесплатные экскурсии по удивительной и интересной экспозиции, расскажут о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении его в быту. Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Ведь среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все - живые. Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. А роботы-актеры еще и устроят для вас представление в специальном театре. «РОБОПОЛИС» – это возможность не только уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками, но и возможность на трех мастер-классах собрать своими руками своего робота, порисовать 3D-ручками, собрать костюм робота. И главное – все, что вы сделаете, сможете унести с собой. Для погружения в будущее приходите в ТРЦ «Орал». Выставка пройдет до 25 ноября. Спешите увидеть настоящие чудеса технического прогресса! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
