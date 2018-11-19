Уголовное дело было возбуждено по статье 336  "Нарушение правил охраны рыбных запасов",  нарушителям грозит штраф в размере 721 тысячи тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД ". Как рассказал аким Шолаканкатинского сельского округа Тимур АЙТКАЛИЕВ, в 2016-2017 годах проводился капитальный ремонт моста через реку Шолаканкаты. - Были выявлены недочеты со стороны подрядной организации. По гарантии они должны были устранить их. Для этого 7 ноября была построена временная дамба в 150 метрах от моста. Между временной дамбой и мостом остался небольшой пруд. Вода была мутная и никто не знал, что там могла осталась рыба. Когда мы узнали, то совместно с работниками строительной компании "ПМК 117" приняли меры по спасению рыбы. Однако ночью ударили морозы и вода замерзла, вместе с ней и рыба, - заявил Тимур АЙТКАЛИЕВ. Стоит отметить, что по подсчетам специалистов, на площади 1800 квадратных метров погибло около 1 млн рыбы. На месте также работали сотрудники районного отдела полиции, которые взяли пробы умершей рыбы и льда в пяти разных местах. Взятые пробы, по словам дознавателя районного отдела полиции Дархана ХАЙРУЛЛИНА, будут отправлены на биологическую и химическую экспертизу. - 17 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье 336 УК РК "Нарушение правил охраны рыбных запасов".  Результаты будут известны через две недели. Виновные лица будут привлечены к ответственности, - отметил Дархан ХАЙРУЛЛИН. В настоящее время работники подрядной организации устраняют недоделки на сегментном заторе шлюза - меняют уплотнитель. Очистить водоем от замерзшей рыбы, по словам акима сельского округа, планируют до конца нынешней недели. Молодь закопают в выгребной яме на окраине села. Напомним, массовый замор рыбы произошел на реке Шолаканкаты, где проводился ремонт шлюза. Для проведения ремонтных работ основная вода была спущена, осталась большая лужа глубиной примерно 15-20 см. После спуска основной воды весь день проводили мероприятия по спасению молоди, в следующую ночь в связи с резким перепадом температуры вода замерзла, и оставшаяся молодь рыбы погибла, а это порядка 900 тысяч штук молоди рыб. dJOl6ZgqaSI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА