Мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения Курмангазы Сагырбаева. Юбилей Курмангазы включен в календарь знаменательных дат ЮНЕСКО. Музыкальное событие под названием «Шежіресі халқымның Құрманғазы» проводится в рамках всеобщего празднования. Таким образом, через произведения великого Курмангазы прозвучал творческий отчет ансамбля «Оралым» перед публикой. В его составе 16 музыкантов. - В составе ансамбля выступают выпускники Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы, а также местные кадры — выпускники нашего университета им. М.Утемисова. Цель концерта — пропаганда кюев великого композитора. На сегодняшнем концерте были исполнены кюи Курмангазвы не только на домбре, но и на различных инструментах, которые освоили наши музыканты. Например, на кобызе, кылкобызе, жетыгене, сырнае, а также на современном ударном инструменте — ксилофоне, - рассказал художественный руководитель ансамбля «Оралым» Еркин НУРЫМБЕТОВ. Кроме того, музыканты «Оралым» показали себя не только как оркестранты, но и смогли завладеть вниманием зрителей и в сольных выступлениях, демонстрируя все грани творческих возможностей коллектива. Основан ансамбль в 2010 году. За это время коллектив стал победителем ряда фестивалей и конкурсов республиканского и международного уровней. Вооружившись задачей - намного глубже познакомить широкую публику со звучанием народных инструментов, - члены ансамбля побывали во всех районах области и далеко за ее пределами. - Это не обычный коллектив. Когда я здесь работал директором ДК, мы вместе с его художественным руководителем работали над творческим составом, костюмами и пр. И вот, всего за несколько лет этот коллектив стал ярки, неповторимым, с удивительным репертуаром и прекрасными вокалистами с мощными голосами. То есть, это такой коллектив, который может показывать казахское искусство во всех городах мира. Мы всегда с удовольствием ждем и наслаждаемся его концертами, - поделилися своим впечатлением от концерта ветеран труда, житель города Феликс БАЮКАНСКИЙ. Со сцены были мастерски исполнены «Қуаныш», «Көбік шашқан», «Төремұрат», «Адай», «Қызыл қайын – серпер», «Саранжап» и многие другие кюи Курмангазы. Кроме того, для своих постоянных поклонников ансамбль сыграл и кюи Дины и Узака. А перед каждым исполнением были озвучены история возникновения, и смысловая нагрузка каждого произведения. То есть, помимо музыкального вдохновения зрители получили и полезный багаж знаний казахского музыкального искусства.