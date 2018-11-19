Согласно постановлению акима г.Атырау автомобили, находящиеся на территории ТОО "Спецавтобаза", владельцы могут забрать абсолютно бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Согласно постановлению акима г.Атырау от 3 августа 2018 года, автомобили, находящиеся на штрафстоянке, расположенной на территории нашего предприятия, автовладельцы могут забрать абсолютно бесплатно. Для этого водителям необходимо погасить в административной полиции первичный штраф и получить разрешение на выдачу машины. При себе необходимо иметь удостоверение личности и техпаспорт на автотранспорт, - рассказал директор ТОО "Спецавтобаза" Алмас Изтелеуов. По словам собеседника, сегодня на штрафстоянке находятся не только автомобили, но и мотоциклы, изъятые у браконьеров. Всего на территории ТОО "Спецавтобаза" сосредоточено 96 мотоциклов, 170 автомомбилей и 10 плавсредств, а также незаконные орудия лова. - Некоторые  машины находятся на штрафстоянке по несколько лет, из-за нехватки территории мы вынуждены уже ставить их друг на друга, чтобы как-то уместить. День стоянки до 3 августа обходился  автовладельцам по 800 тенге. Сегодня хозяева могут приехать и забрать свои машины, не выплачивая этих денег, - рассказал Алмас Изтелеуов. Ерлан ОМАРОВ Фото пресс-службы акимата г.Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.