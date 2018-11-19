Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 4,8%, то есть в 2017 году их было - 313. - На территории области в результате дорожно-транспортных происшествии погибло 94 и ранены 330 человека. За аналогичный период прошлого года погибло человек – 74 и ранены - 394. С участием детей зарегистрировано 41 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 42 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В Уральске с начала 2018 года зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий. В большинстве случаях ДТП происходят на трассах международного и республиканского значениях. - Основными причинами ДТП являются превышение скоростного режима, нарушения правила маневрирования или нарушение правила обгона и встречного разъезда и наезды на пешеходов. Ежегодно на территории области проводятся различные мероприятия во «Всемирный день памяти жертв ДТП». Проводятся акции, такие как «Ваш пассажир – ребенок», «Водитель, сохрани мне жизнь!», "Мы верим в жизнь!" и другие, - пояснили в пресс-службе департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.