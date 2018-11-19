По данным сайта КНБ РК, 15 ноября Комитетом национальной безопасности в результате оперативно-розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел задержаны два жителя города Актобе, подозреваемые в пропаганде терроризма, создании террористической группы на основе радикальных религиозных убеждений и участии в ее деятельности. - По месту их жительства изъяты компоненты самодельных взрывных устройств, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также материалы экстремистского характера, в том числе инструкция по ведению боевых действий. 17 ноября оба жителя Актобе с санкции суда арестованы. Расследование продолжается,- сообщается на сайте КНБ РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.