Работы должны начаться сегодня, 19 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".    По словам акима Шолаканкатинского сельского округа Сырымского района Тимура Айткалиева, в 2016 году на реке Шолаканкаты у въезда в село началась реконструкция сегментных заторов шлюза. Объект был переходящим, и работы завершились в 2017 году. Стоимость проекта 103 млн тенге. - Этим летом уплотнитель на заторе просел и вода начала протекать. Согласно гарантийным обязательствам, подрядчик ТОО "ПМК 117" приступил к устранению недоделок и слил воду, - рассказал Тимур Айткалиев. По его словам, они не знали, что в реке осталась рыба. - Вода мутная, рыбы видно не было, - говорит аким сельского округа. - К нам приезжала комиссия. Сегодня начинаем работы по очистке реки от замерзшей рыбы. Напомним, массовый замор рыбы произошел на реке Шолаканкаты, где проводился ремонт шлюза. Для проведения ремонтных работ основная вода была спущена, осталась большая лужа глубиной примерно 15-20 см. После спуска основной воды весь день проводили мероприятия по спасению молоди, в следующую ночь в связи с резким перепадом температуры вода замерзла, и оставшаяся молодь рыбы погибла, а это порядка 900 тысяч штук молоди рыб. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  