На своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет сообщил, что вчера, 16 ноября, поступила информация в Западно-Казахстанскую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира о массовой гибели рыбы в р.Шолаканкаты возле п.Тоганас Сырымского района. Для проверки поступившей информации был организован выезд совместно с представителями природоохранной полиции и местных исполнительных органов. - По приезду на место было установлено, что на шлюзе на р.Шолканкаты проводятся ремонтные работы. В целях проведения ремонтных работ основная вода была спущена, осталась большая лужа глубиной примерно 15-20 см. По словам акима Шолаканкатинского сельского округа, работники, производящие ремонт шлюза, после спуска основной воды весь день проводили мероприятия по спасению молоди, в следующую ночь в связи с резким перепадом температуры вода замерзла, и оставшаяся молодь рыбы погибла, - написал Сакен Дилдахмет. По его данным, общая площадь замершей лужи составила примерно 1800 квадратных метров. В среднем на 1 квадратном метре насчитывалось 500 рыб. Общее количество погибшей рыбы составило примерно 900 тысяч штук молоди рыб. По видовому составу присутствует белоглазка, краснопёрка, чехонь, карась. - По данному факту в настоящее время формируются документы для возбуждения уголовного дела Сырымским РОВД. Ущерб, причиненный животному миру будет рассчитан позже и предъявлен после установления виновных лиц, допустивших гибель рыб, - заключил Сакен Дилдахмет.