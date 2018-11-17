Фото с сайта vsar.ru Двое казахстанцев пострадали во время столкновения автобуса и грузового поезда в Саратовской области, сообщил официальный представитель КЧС Казахстана Нурсултан Нурахметов. - Днём 17 ноября в Озинском районе Саратовской области Российской Федерации произошло столкновение на ж/д переезде грузового поезда с рейсовым автобусом Саратов – Уральск. В автобусе находились семь пассажиров, пятеро из них граждане Узбекистана, двое – Казахстана. Пятеро граждан Узбекистана погибли, двое граждан Казахстана госпитализированы, – рассказал представитель КЧС. ЧП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи границы РФ и Казахстана. Причиной столкновения стало нарушение водителем автобуса правил переезда железнодорожных путей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.