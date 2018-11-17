По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается 3 градуса тепла, ночью -12. В Атырау переменная облачность, днем+5, ночью до 7 градусов мороза. В Актобе также переменная облачность, днем +2, ночью столбик термометра опустится до -12. В Актау днем +6, ночью ожидается дождь со снегом, 3 градуса выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.