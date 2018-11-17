Так, свою продукцию в этот день представили товаропроизводители из Бокейординского, Жанибекского, Каратобинского и Теректинского районов, а также крупные поставщики из Уральска. Как обычно, с утра здесь было не протолкнуться. Многие с утра пораньше спешили закупиться товарами подешевле. - Каждую неделю мы с мужем встаем пораньше и едем на ярмарку, чтобы купить свежих овощей, мясо и рыбу на неделю, - рассказывает жительница Уральска Нурия. – Еще в сентябре мы здесь покупали картошку, морковь, свеклу, лук и капусту оптом на зиму. Очень удобно и дешево. Для заготовки солений на зиму все необходимое тоже покупали тут, я скажу, что цены были приемлемые. Огорода у нас нет, дачу не сажаем, уже возраст не тот. Спасибо властям за ярмарку, удобно, что она располагается в центре города. По словам другой покупательницы Зауре, она приходит сюда периодически, чтобы купить мясо. - Здесь мясо и рыба стоят дешевле, чем на рынках города. Поэтому я хожу сюда, беру тут конину, говядину и сазана. Мясо всегда свежее, куски хорошие, только вот очередь большая к прилавку, - говорит Зауре. – Это очень удобно, что в одном месте можно купить все: мед, яйца, колбасу и даже варенье. По словам местных властей, 17 ноября за полдня было реализовано 27 туш говядины, 11 туш конины, 6 туш баранины, а также 17 тонн картофеля, 15 тонн лука, 9 тонн капусты, тонн моркови и 5 тысяч 900 яиц. Цены на продукцию, представленную на ярмарке, были на порядок ниже, чем на обычных рынках города. В этот же день сельскохозяйственная ярмарка проводилась в районе рынка «Ел Ырысы» по ул. Сырыма Датова. Там также были представлены овощи, фрукты, мясо, рыба, а также кисломолочные изделия. Помимо этого, 18 ноября, в воскресенье, с 9.00 до 14.00 сельскохозяйственная ярмарка прошла возле торгового дома «Жангир хан» для удобства жителей Зачаганска и близлежащих микрорайонов. В ней приняли участие 26 предпринимателей и четыре крестьянских хозяйства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.