О проблеме сельчан стало известно после того, как они обратились в районный акимат. Семья Мендыгуловых два года назад построили небольшой дом в селе. Однако на то, чтобы провести газ и воду, у семьи денег не хватило. В августе этого года они обратились за помощью в местный акимат. Именно оттуда о проблеме семьи, где воспитываются семеро детей, узнали выпускники школы имени Алмы Оразбаевой. - Когда я узнал о проблеме многодетной семьи, то рассказал своим одноклассникам, что хочу помочь. Они поддержали меня. Мы провели газ и воду в дом Мендыгуловых, а также купили газовую плиту, - рассказал выпускник школы Сабыржан ЕРСАЙЫНУЛЫ. Сама мама семьи очень рада такой огромной оказанной помощи. - Огромное спасибо за оказанную поддержку нашим сельчанам. Хорошо, что у нас столько добрых людей, которые готовы оказать поддержку в трудную минуту. Мы очень рады, что теперь у нас есть газ и вода, - пояснила Райхан ДИЛЕНОВА. Всего на подведение газа и воды меценаты потратили порядка 200 тысяч тенге. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сельчане помогают малообеспеченным семьям и своему родному краю. На сегодняшний день в рамках программы главы государства "Рухани жангыру" и "Туган жер" выпускники сельских школ и меценаты оказывают большую помощь и поддержку своему родному краю. В нескольких районах Западно-Казахстанской области были открыты скверы, спортивные и детские игровые площадки, памятники, объекты здравоохранения и культуры, в Акжайыкском районе местные бизнесмены за собственный счет обеспечили сельский населенный пункт питьевой водой. В областном центре при поддержке местных предпринимателей только в текущем году были отремонтированы три сквера на общую сумму более 200 млн тенге. В будущем году, по словам акима области Алтая Кульгинова, данная работа будет продолжена.