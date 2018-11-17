Решение о создании нового управления было принято в конце июня. - Атырауская область динамично развивается. В последние годы ведется работа по диверсификации экономики. Помимо традиционной нефтяной отрасли, уделяется внимание развитию сельского хозяйства, туризма, открываются новые предприятия, - сказал Нурлан Ногаев. – Развитие рыбной отрасли для нас также является приоритетным. В этой связи было приято решение о создании управления рыбного хозяйства. Решением акима области на должность руководителя данной структуры назначен Артур Сәдибекулы. Артур Сәдибекулы начал трудовую деятельность в 2002 году - главным специалистом сельского округа Байда в Курмангазинском районе. Занимал должности акима сельского округа, заведующего отделом внутренней политики акимата Курмангазинского района. В 2013 году был назначен главным инспектором организационно-инспекторского и информационно аналитического отдела аппарата акима Атырауской области. С 2016 года занимал должность руководителя отдела по защите государственных секретов аппарата акима Атырауской области. Артур Сәдибекулы заверил акима области и присутствующих, что приложит все усилия для качественной реализации поставленных задач. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК