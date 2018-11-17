В Уральске прошел областной слет экспедиционных отрядов туристско-экологической экспедиции «Жайык-Урал-2018», в котором приняли участие школьники со всех районов. Основной целью слета является воспитание экологической культуры и повышение экологического образования средствами туристско-краеведческой деятельности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний день во всех районах области есть экологические центры, где открыты туристические кружки. Охват школьников туристической деятельностью составляет более 1000 детей. Это говорит о том, что молодежь неравнодушна к проблемам экологии и развития туризма в нашем регионе. В ежегодном слете принимают участие 8 команд и почти 40 детей. Здесь школьники соревнуются в своих знаниях в трех турах. В первом они проводят экологические акции, во втором презентуют итоги своей экспедиции по маршруту 1 категории сложности Жайык-Урал, которая проходила в июле, и в завершении рассказывают про эколого-краеведческую экспедицию Малые реки Приуралья. - Я приехала из Казталовского района. Посещаю эколого-краеведческий кружок больше года. В этом году я принимала участие в экспедиции Жайык-Урал, наш маршрут был от поселка Чапаево до Атырау. Мы шли 6 дней. Было очень весело и интересно, - рассказала участница слета Наргиза МАГЖАНОВА. Необходимо отметить, что школьники, которые занимают призовые места на подобных конкурсах и слетах, получают возможность представлять нашу область на всевозможных экологических и краеведческих слетах на республиканском уровне. Также по словам организаторов слета, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской области открыты 40 детско-юношеских секций туризма и экологии, где школьники не только изучают теориб туристско-исследовательской работы, но и ходят в пешие походы, участвуют в сплавах и ходят в экспедиции. Наша команда юных туристов не раз занимала призовые места на республиканских и международных соревнованиях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА