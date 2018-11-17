На сегодняшний день во всех районах области есть экологические центры, где открыты туристические кружки. Охват школьников туристической деятельностью составляет более 1000 детей. Это говорит о том, что молодежь неравнодушна к проблемам экологии и развития туризма в нашем регионе. В ежегодном слете принимают участие 8 команд и почти 40 детей. Здесь школьники соревнуются в своих знаниях в трех турах. В первом они проводят экологические акции, во втором презентуют итоги своей экспедиции по маршруту 1 категории сложности Жайык-Урал, которая проходила в июле, и в завершении рассказывают про эколого-краеведческую экспедицию Малые реки Приуралья. - Я приехала из Казталовского района. Посещаю эколого-краеведческий кружок больше года. В этом году я принимала участие в экспедиции Жайык-Урал, наш маршрут был от поселка Чапаево до Атырау. Мы шли 6 дней. Было очень весело и интересно, - рассказала участница слета Наргиза МАГЖАНОВА. Необходимо отметить, что школьники, которые занимают призовые места на подобных конкурсах и слетах, получают возможность представлять нашу область на всевозможных экологических и краеведческих слетах на республиканском уровне. Также по словам организаторов слета, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской области открыты 40 детско-юношеских секций туризма и экологии, где школьники не только изучают теориб туристско-исследовательской работы, но и ходят в пешие походы, участвуют в сплавах и ходят в экспедиции. Наша команда юных туристов не раз занимала призовые места на республиканских и международных соревнованиях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.