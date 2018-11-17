Агропромышленный сектор является драйвером экономики — об этом в своем послании рассказал Президент РК Нурсултан Назарбаев. В рамках реализации поставленной задачи состоялась отчетно-выборочная конференция членов народно-патриотической партии «Ауыл» , где были осуждены вопросы развития и поддержки аграриев нашей области, а также был представлен новый председатель областного филиала партии. Развивать село и регулировать урбанизацию. Это один из самых главных вопросов, который был рассмотрен на встрече членов областного филиала партии «Ауыл». Для этого необходимо создать дорожную карту или управление урбанизации, для того, чтобы сохранить село. Потому как именно села обеспечивают государство продовольственными товарами. Члены партии считают, что необходимо развивать инфраструктуру в сельских населенных пунктах как в городе, чтобы люди не уезжали из аулов. Также на повестке дня был рассмотрен вопрос о чистоте продуктов, которые завозятся на территорию РК из других стран. - На сегодняшний день у нас очень активно идет процесс урбанизации во всех регионах Казахстана. Понятно, что люди хотят жить лучше и поэтому стремятся переехать в города, однако если все уедут в областные центры, то села умрут. А именно оттуда мы получаем все необходимые продукты. Необходимо создать дорожную карту урбанизации, чтобы регулировать ее. Конечно же, необходимо и улучшать инфраструктуру на селе, чтобы качество жизни сельчан улучшалось, - пояснил председатель НПД партии "Ауыл" Али БЕКТАЕВ. На сегодняшний день Западно-Казахстанская область активными темпами развивает аграрный сектор. Для этого предпринимателям государство выделяет субсидии и готовит квалифицированные кадры, однако несмотря на это, у сельхозтоваропроизводитлей есть ряд спорных вопросов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.