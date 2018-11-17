– Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в Уральске работает с 2006 года. Сейчас оно рассчитано на 47 мест. У нас выхаживаются недоношенные дети и дети с врожденными патологиями. В нашем отделении работают 10 врачей-неонатологов. Дети, которые родились раньше положенного срока, госпитализируются или в отделение реанимации, или в отделение патологии. Это зависит от состояния ребенка, - рассказала врач-неонатолог перинатального центра Гульмайра НУРМУХАНОВА. – Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в Уральске работает с 2006 года. Сейчас оно рассчитано на 47 мест. У нас выхаживаются недоношенные дети и дети с врожденными патологиями. В нашем отделении работают 10 врачей-неонатологов. Дети, которые родились раньше положенного срока, госпитализируются или в отделение реанимации, или в отделение патологии. Это зависит от состояния ребенка, - рассказала врач-неонатолог перинатального центра Гульмайра НУРМУХАНОВА. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, другими словами, в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся. По словам врачей перинатального центра, недоношенность - это вовсе не приговор, и огромное количество таких детей выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми. Однако появление на свет малыша раньше срока является полной неожиданностью как для родителей, так и для врачей.

Самый маленький вес малыша, которого удалось выходить врачам перинатального центра, составляет 620 граммов. Ребенок родился в 2009 году. В данное время в отделении патологии находятся 34 ребенка, из них 25 родились раньше срока.

Немаловажную роль в выхаживании недоношенных детей играют натуральные шерстяные вещи, которые сохраняют тепло. Кроме того, такие вещи при соприкосновении с кожей малыша обеспечивают легкий массаж. Вязанием шерстяных вещей занимается благотворительный клуб "28 петель", который был основан в Уральске два года назад. Координатором является Айгуль КОСДАУЛЕТОВА. В рядах волонтеров около 30 человек. Главная цель клуба - безвозмездно обеспечивать вязанными изделиями отделение неонатологии.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Стоит отметить, что дети, родившиеся весом до 1500 граммов, помещаются в специальный кувез. Аппарат держит необходимую температуру и влажность. Условия пребывания в таком аппарате приближены к условиям утробы матери. Малыш в кувезе пребывает в специальном гнезде, где, по словам врачей, чувствует себя как в утробе матери.Основной причиной преждевременных родов, по словам врачей, являются инфекции, заболевания, патологии матери. Кроме этого, могут быть и экстренные показания, такие как отслойка плаценты, преждевременные роды.- Два года назад я по телевизору увидела репортаж о недоношенных детях. Оказывается, у нас в стране есть такой клуб. Я загорелась желанием открыть филиал и в нашем городе. С первых секунд после рождения ребенка с экстремально низкой массой тела необходимо заботиться о сохранении тепла и о легком массаже новорожденного, поэтому кроме содержания малыша в специальном кувезе необходима такая маленькая деталь, как вязанные шерстяные изделия - носочки, пледы, жилетки, шапочки и игрушки. Немаловажная деталь - это "колючесть" изделия, которая помогает малышу не уйти в глубокий сон. Это свойство шерстяной одежды - профилактика остановки дыхания, - рассказала Айгуль КОСДАУЛЕТОВА.По словам женщины, за два года существования клуба в отделение патологии новорожденных было передано свыше 1,5 тысяч изделий. Волонтеры клуба и дальше готовы сотрудничать и помогать мамам недоношенных деток и врачам. Однако собираться им негде, помещения у них своего нет.-Мы не просим ничего. Изолированное помещение тоже не желательно. Мы бы хотели заниматься любимым делом в общественных местах, чтобы делиться с окружающими тем, что мы делаем, рассказывать, информировать. Для этого идеально подходят фойе торговых центров. Но там не разрешают собираться. Приходится писать официальные запросы, ждать ответа. На это уходит очень много времени. Было бы здорово, если бы хозяева торговых центров пошли нам на встречу и разрешили время от времени собираться в их зданиях. Да и собираемся мы не часто. Два-три раза в месяц. Также мы будем рады любой помощи, будь то пряжа, хлопок, синтепон. Есть люди, которые помогают нам, есть бабушки, которые с пенсии покупают нам материал. Мы очень благодарны им, - рассказала волонтер клуба Наталья САЛЬНИКОВА.Стоит отметить, что журналистам "МГ" удалось поговорить с мамами, которые когда-то родили недоношенных малышей. Так, Асан Али КУСАИН родился в 35 недель и весил чуть более 2300 граммов. По словам мамы мальчика Аиды АХМЕТОВОЙ, причиной преждевременных родов могла стать перенесенная ею острая почечная недостаточность и анемия.- Я даже не ожидала, что сын решит появиться на свет раньше срока. После родов он три дня пролежал в реанимации. Врачи сказали, чтоб ему принесли шерстяные вещи, чтобы он был в тепле. Через пять дней нас выписали. К сожалению, сын часто болел. Особенно заболеваниями дыхательных путей. Тогда я поняла, что сила мыслей и подсознания играет не последнюю роль. Все мысли материальны. Не нужно думать о плохом. Асан Али - наш первый долгожданный малыш. Сейчас он учится в СОШ №20 в классе предшкольной подготовки. Учительница его хвалит. Он очень активный. Сейчас у него есть сестренка. Она родилась в срок. Хочу сказать все мамам будущим и настоящим: недоношенность - это не приговор, - заявила Аида АХМЕТОВА.Фото предоставлено Асем ГУБАШЕВОЙ У другой жительницы Уральска Асем ГУБАШЕВОЙ двое из четверых детей родились раньше срока. Дочь Инжу появилась на свет шестимесячной и весила всего 1600 граммов, а три года спустя родился Омар на сроке семь месяцев весом 1900 граммов. - Преждевременные роды начались из-за гипертонии. Для всех это было неожиданностью. Врачи долго боролись за жизнь Инжу. Около 20 дней она пробыла в реанимации в специальном кувезе. Потом мы сами после выписки полностью изолировали Инжу от общества. Боялись за её здоровье. Гостей не звали, сами никуда не ходили. Врачи прогнозировали, что она будет отставать в развитии, поздно начнет ходить. Но сейчас ничего не напоминает о тех днях. Инжу учится во втором классе. Ни от кого ни в чем не отстает. С Омаром было чуть полегче. Все-таки уже был опыт по уходу за особенным ребенком, - отметила Асем ГУБАШЕВА.В канун празднования Дня недоношенных детей персонал перинатального центра решил устроить праздник для своих бывших маленьких пациентов и их родителей. Была организована концертная программа, для малышей выступали аниматоры и дарили подарки.Среди гостей были дети, которые когда-то родились раньше положенного срока, их мамы и папы. Как рассказали супруги МАГДИНЫ, сегодня для них вдвойне счастливый день. – Мы очень благодарны врачам перинатального центра. Они нас выходили. Дочь родилась в 27 недель. Помню тот день как вчера. Муж за четыре минуты отвез меня в роддом. Нас тут приняли, все подготовили. Дочку выходили. Мы учились глотать, дышать, жевать... В итоге, у нас сейчас счастливая семья, - отметила Наталья МАГДИНА.