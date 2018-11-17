Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела контроля качества и приемки работ областного филиала АО НК "Казавтожол" Мерлана НАСИПОВА, в данный момент "Казавтожол" ведет разработку ПСД на благоустройство пунктов взимания платы. - Как закончится проект, у нас будут два пункта (платных - прим. автора) - Уральск-Таскала и Самара-Шымкент, - сообщил Мерлан НАСИПОВ. На вопрос о стоимости проезда по этим трассам Мерлан НАСИПОВ ответил, что она будет составлять 1 тенге на километр. - Это будет ясно в следующем году. Деньги будут поступать в республиканский бюджет, - пояснил Мерлан НАСИПОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.