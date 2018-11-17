Лекарства — только при необходимости

Разные препараты с одинаковым действующим веществом

Всегда читайте состав используемых лекарств. Не обязательно понимать химию — достаточно просто проверить, не совпадают ли действующие вещества.

Читайте инструкцию

Рекомендации о приеме пищи

Будьте осторожны с травами

Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!

Первым правилом для каждого человека должно быть благоразумие: использовать лекарственные средства нужно только тогда, когда остальные способы не эффективны или когда состояние здоровья настолько серьезное, что другого пути нет. Типичным примером является лихорадка. Это защитная реакция организма на инфекцию. Мы беспокоимся из-за повышения температуры, поэтому принимаем лекарства. С одной стороны, это лечебный процесс, но с другой — мы обременяем организм многообразными химическими веществами, которые вредят печени и почкам. Другим типичным примером является использование лекарств от гипертонии. В первую очередь, необходимо попробовать сесть на диету и похудеть, что, несомненно, принесет пользу для здоровья, в то время как лекарства от давления могут навредить. Также было бы хорошо найти квалифицированного врача общей практики, который не будет назначать антибиотики от самой легкой простуды .Еще одна большая проблема заключается в том, что существует множество лекарств с разными названиями, которые содержат одинаковое действующее вещество. Типичными примерами являются «Парален», «Панадол» и «Колдрекс». Все они содержат парацетамол. И если вы будете принимать два или даже три таких препарата одновременно, то получите повышенную дозу вещества, которая нанесет вред печени. А если вы будете пить лекарства дольше, чем это допускается по инструкции, то рискуете быть госпитализированными с печеночной недостаточностью или, в худшем случае, попасть в крематорий.Инструкция прикладывается к лекарству не просто так. К этой информации нужно отнестись серьезно. Если вы не можете найти нужную информацию, обратитесь к фармацевту или к своему лечащему врачу, который назначил лекарство. Если вас не устраивает ответ, обратитесь к другому специалисту. Многие пациенты только через несколько лет узнали, что применяли несоответствующие лекарства, которые вредили их здоровью.Обычно о таких ограничениях вам расскажут в аптеке: когда нужно пить таблетки — до или после еды. Некоторые препараты следует принимать во время еды. Не стоит игнорировать эту информацию, запишите и сохраните ее. Принимая препараты в неподходящее время, вы рискуете либо нанести вред здоровью, либо уменьшить эффект от него. Особенно опасными являются комбинации, например, статинов с цитрусами, некоторых антибиотиков с алкоголем или молочными продуктами и многие другие. Также стоит упомянуть о сочетании витамина K с препаратами для разжижения крови.Хотя травы рекомендуется использовать для лечения, следует отметить, что они содержат очень активные вещества, которые могут взаимодействовать с лекарствами, назначенными врачом. Серьезно отнеситесь к последствиям использования трав, а также к их комбинациям с препаратами. Употребление зверобоя, который увеличивает активность ферментов печени, может привести к быстрому расщеплению лекарств. Как результат, они могут не подействовать или даже спровоцировать летальный исход.