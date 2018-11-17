Маленький санузел — далеко не приговор. Если использовать полезную площадь ввысь плюс включить фантазию, получится очень и очень интересная ванная, в которой поместилось всё: и туалет, и ванна (душ), и раковина, и стиральная машинка, и заодно лоток для кота. Полезными будут встроенные шкафы, продуманная система хранения и сантехника нестандартных размеров. Используйте эти 20 идей в качестве основы, чтобы затеять ремонт в собственном санузле! источник