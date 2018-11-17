Маленькая ванная комната – проблема многих квартир. Когда в одну небольшую комнату нужно вместить и ванну, и туалет, и раковину, и, желательно, стиральную машинку, не говоря уже о системах хранения, это становится проблемой и головной болью хозяев. Однако даже маленькая ванная может быть уютной, и 14 идей для скромных по квадратным метрам санузлов – тому подтверждение: источник