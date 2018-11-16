По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность. Днем 2 градуса выше нуля, ночью столбик термометра опустится до -14. В Атырау днем также переменная облачность, до 3 градусов тепла, ночью -7. В Актобе днем до 2 градусов мороза, ночью -15. В Актау по-прежнему сохраняется теплая погода. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.