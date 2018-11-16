Пассажир автобуса Самат рассказал, что в салоне находилось около 50 пассажиров. - Мы ехали, потом почувствовали запах дыма. Водитель остановился и сказал, чтобы все выходили. Мы все вышли, - говорит Самат. К счастью, никто не пострадал. На место сразу же прибыл пожарный расчет. Нужно отметить, что у автобуса загорелась задняя часть. Водитель и кондуктор от комментариев отказались. В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что в 18.09 на номер 101 центрального пульта пожарной связи поступило сообщение о том, что по пр. Абулхаир хана, в районе автобусной остановки "Циолковского" горело заднее колесо и частично салон маршрутного автобуса №35. - Пожар ликвидирован в 18.48. На тушение выезжали 5 человек личного состава и 1 единица техники. Жертв и пострадавших нет. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются, - пояснили в пресс-службе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.