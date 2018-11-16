Сегодня, 16 ноября, в здании областного маслихата прошел гражданский форум, в котором приняли участие аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, министр общественного развития РК Дархан КАЛЕТАЕВ, президент гражданского альянса РК Асылбек КОЖАХМЕТОВ, представители государственных органов, депутаты областного маслихата, руководители областных и районных неправительственных организаций, руководители профсоюзных организаций и члены общественных советом. Как рассказал аким области, в настоящее время в области насчитывается более 655 общественных объединений. - Из них более 100 НПО являются активными. В области также действуют 6 филиалов политических партий, 50 этнокультурных центров, 15 профсоюзных организаций. На областном, городском и районном уровнях работают 14 общественных советов, в которых 369 членов, 77% которых являются представителями гражданского сектора - политических партий, профсоюзов, НПО и СМИ, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что большая часть средств, выделяемых местными исполнительными органами, а это около 613 млн тенге, направлена на реализацию мер социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, в том числе на услуги индивидуальных помощников, услуги реабилитации, службы инватакси, курсы адаптации и так далее. Как отметил глава региона, в настоящее время НПО области принимают активное участие в решении актуальных проблем населения региона. -Это общественные объединения «Байтерек», «Арба», общество глухих и другие. Одним из ярких примеров этой деятельности является общественное объединение «Байтерек», которое в течение более 10 лет занимается улучшением жизни детей с ограниченными возможностями. По инициативе данного объединения в области открыты инклюзивные кабинеты и коррекционные классы, работает центр для кратковременного пребывания детей с тяжелыми патологиями. В 2018 году по инициативе объединения при поддержке меценатов началось строительство дома для самостоятельного проживания лиц с особыми потребностями. Кроме того, при поддержке благотворительного фонда Болата Утемуратова был открыт Центр аутизма. В данное время в Центре на записи состоит 156 детей, нуждающихся в диагностике. Прошли диагностику 93 ребенка. Занятиями охвачено 36 детей с расстройствами аутистического спектра, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что по итогам форума был подписан меморандум о выборе нашего региона для реализации пилотного проекта по развитию гражданского общества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.