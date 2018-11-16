16 ноября в здании ЗКГУ имени М. Утемисова прошла республиканская конференция о деятельности общественных советов, в которой приняли участие аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, министр общественного развития Дархан КАЛЕТАЕВ, более 200 человек из числа представителей общественных советов, государственных органов, неправительственных организаций, общественные деятели, депутаты мажилиса и маслихата. 150 человек приехали из других городов Казахстана. Стоит отметить, что деятельность общественного совета ЗКО началась в 2016 году. Как рассказал аким ЗКО, в области функционируют 14 общественных советов, 12 из которых районные, один совет - городской, один - областной. - В составе советов больше половины – это представители неправительственных организаций, СМИ, государственных органов и бизнес-структур. Всего в общественных советах области состоят 376 человек. Как представители местных исполнительных органов мы открыты для совместной работы, в том числе и для дальнейшего развития институтов общественных советов. Потому что общественные советы на первом этапе показали свою немаловажную роль. На таких площадках должны обсуждаться хорошие, конструктивные предложения и идеи, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам Дархана КАЛЕТАЕВА, всего в республике работают 229 общественных советов. - Из них на республиканском уровне - 16, на уровне областей, городов Астана, Алматы и Шымкент - 17, на уровне районов и городов 196. Численность состава общественных советов - около 4 тысяч человек, которые активно занимаются общественными вопросами, связывая власть и общество, - заявил Дархан КАЛЕТАЕВ. Как отметил министр общественного развития, ежегодно в стране выделяется 20 млрд тенге на государственный социальный заказ. - Из них 8 млрд тенге тратится на вопросы социального характера, такие как организация инвалидов. 5 млрд тенге тратится на социальные проекты спортивного характера. Это основные суммы. Мне кажется, по распределению государственного социального заказа общественным советам следовало бы более детально рассматривать деньги, которые туда уходят, - отметил Дархан КАЛЕТАЕВ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.