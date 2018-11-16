Строительство велось в рамках программы «Нұрлы жер». Напомним, Жанибекский район стоит на первом месте среди других районов по строительству жилья. Западная часть села Жанибек, пустовавшая и запущенная последние пару лет, сейчас изменилась до неузнаваемости. Постепенно здесь вырос целый микрорайон новых домов. 64 дома из 104 начатых в прошлом году уже сданы в пользование и вот последние строения готовы к заселению. - Вот наконец завершено строительство последних домов. Теперь здесь сформировался целый район новостроек, с чем мы поздравляем жителей села. Районный центр растет с каждым годом. Эта работа продолжится и впредь, - заявил на торжественном вручении ключей заместитель акима области Миржан САТКАНОВ. Новые квартиры получили очередники. Среди них государственные служащие, учителя, врачи, молодые специалисты, многодетные и неполные семьи. Ключи от квартир им вручили в торжественной обстановке. На строительство 40 квартир в рамках программы «Нұрлы жер» направлены 286 млн тенге. Попутно осуществлялось подведение инженерных коммуникаций, на что выделили 53 млн тенге. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория и установлено освещение. Самое главное, что жильцы довольны своими квартирами. - В 2015 году, закончив вуз, я приехала в Жанибек и сразу же встала на очередь. И вот благодаря государственной программе я обрела свое жилье. Очень рада. Программа заботится о молодых специалистах. Это радует и вселяет уверенность, - говорит житель села Жанибек Молдир ШАЛГЫНБАЕВА. Мероприятия в рамках программы «Нұрлы жер» в районе непременно продолжатся. В данный момент готовится ПСД на строительство нового жилья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.