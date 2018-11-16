Об этом рассказал аким области Алтай Кульгинов во время совета по делам молодежи ЗКО. Во время совета молодые активисты подняли вопрос о том, что в городе отсутствуют дорожки для бега, которые имеют травмобезопасное покрытие. - У нас во время подготовки к соревнованиям многие спортсмены получили травмы именно из-за того, что дорожки не покрыты резиновым покрытием. Необходимо организовать дорожки, которые будут предназначены именно для бега, - заявил тренер. В свою очередь глава региона заявил, что в ближайшие годы в областном центре появится новая набережная с беговыми и велодорожками. - У нас уже есть готовый проект. На набережной напротив нового центра обслуживания населения будут установлены лавки, освещение и зоны отдыха, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Когда именно начнется благоустройство и из какого источника будет финансироваться - пока неизвестно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.