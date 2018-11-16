По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 11 ноября в 17.25 на пульт «101» диспечерской службы пожарной части №8 Макатского района поступило сообщение о том, что по ул.Жумашева, 80/1 из окна квартиры 67 идет дым. - Дежурный караул пожарной части в течение 5 минут прибыл на место происшествия. Оказалось, что в пятиэтажном доме на первом этаже из кухни квартиры №67 идет густой дым. Подъезд окутался дымом, пожарные приступили к массовой эвакуации людей. В ходе разведки из верхних этажей квартиры №69 и 74 огнеборцами были спасены 7 детей, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Пожарные оперативно локализовали пожар в течение получаса. В ликвидации пожара были задействованы 5 человек и 1 единица пожарной техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ