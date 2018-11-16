45703 жителя области написали диктант на пятерки, 29956 работ оценили на "хорошо", а тройки получили 27007 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель отдела управления культуры и развития языков Светлана ГАЛИЕВА, в общенародном диктанте по переходу на латиницу приняли участие 102666 жителей нашего региона. – 14 ноября по всей стране прошел общенародный диктант по переходу на латинский алфавит. В нашей области в нем приняли участие свыше 102 тысяч людей. Из министерства были получены инструкции по оценке работ. Свыше 45 тысяч западноказахстанцев написали диктант на "отлично", около 30 тысяч были оценены на "хорошо" и "удовлетворительно" написали 27 тысяч человек. В основно ошибки были допущены в местах написания букв "у", "ы" и так далее, - отметила Светлана ГАЛИЕВА. Напомним, 14 ноября, по всей стране прошел общенародный диктант по переходу на латинский алфавит. ЗКО не стала исключением. Сто тысяч жителей области изъявили желание принять участие в написании диктанта на латинице. В общенародном диктанте приняли участие ученики школ, достигшие 15 лет, студенты высших и средних учебных заведений, государственные служащие, работники социальной сферы, сотрудники центра обслуживания населения и правоохранительных органов. Нужно отметить, что 26 октября 2017 года Указом Президента Республики Казахстан был издан Указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Проблема перехода к латинскому алфавиту не возникла в один день. В 2006 году Глава государства на 12-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что «необходимо вернуться к проблеме казахского алфавита на латынь». Таким образом, латинский алфавит, безусловно, играет важную роль и ускорит процесс вхождения Казахстана в 30 развитых стран мира.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.