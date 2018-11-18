Овсянка

Ростки пшеницы

Яйцо

Шоколад

Орехи и бобовые

Овощи и фрукты

Рыба

Мед

Какие же продукты выбрать, чтобы заряд энергии и бодрости сохранился надолго? Мы посоветуем 10 простых продуктов, которые помогут оставаться бодрыми и энергичными весь день.Первое место в списке стоит отвести давно знакомой нам овсянке. Энергетическая основа крупы — полисахариды, или медленные углеводы. Они проходят длительный процесс расщепления, поэтому ощущение сытости и бодрости нарастает постепенно и остается надолго. Достаточно 150 г крупы, чтобы удовлетворить суточную потребность в этом продукте.О пользе проращенной пшеницы наслышаны многие. Она – кладезь нужных организму минеральных веществ и витаминов группы В и Е. Как известно, витамины являются частью ферментов, ускоряющих обмен веществ. Содержащиеся в ростках активные вещества благотворно влияют на нервную систему и работу головного мозга. Всего лишь горсть такой пшеницы, добавленная в творог или овощной салат, поможет ощутить прилив бодрости.Яйцо в виде омлета или яичницы — продукт, дающий не только энергию, но и поставляющий незаменимые аминокислоты организму: кирпичики, из которых строятся клетки организма и формируется иммунная система. Достаточно одного яйца, чтобы потребность в необходимых организму веществах была удовлетворена.На радость сладкоежкам, бодрящим действием обладает и горький шоколад. В отличии от кофе, в какао-бобах кофеин находится в связанном виде, поэтому прилив энергии вы почувствуете не сразу. Кроме того, шоколад «виновен» в образовании гормонов счастья — эндорфинов, стимулирующих прилив сил. Правда, чрезмерно увлекаться шоколадом не стоит, 40 г вполне достаточно для счастья.Бодрящими продуктами считаются орехи и бобовые. Они богаты витаминами группы В, сложными углеводами и растительным белком, а орехи содержат омега-3 кислоты. Те и другие содержат аминокислоту триптофан, поднимающую настроение и прилив сил.Продукты, богатые белками необходимо сочетать с овощами и дополнять фруктами. Содержащие витамины овощи помогут усвоить белки, а содержащаяся клетчатка нормализует процесс пищеварения. Простые углеводы фруктов помогут справиться с усталостью.Морская и речная рыба содержит белок, легко усваиваемый организмом. Так же как и в орехах, прилив бодрости ощущается от серотонина, вырабатывать который помогает триптофан.Помимо простых углеводов, необходимых для мозга, этот сладкий продукт богат полезными микроэлементами и витаминами. Замените сахар медом, только помните, что многие полезные вещества разрушаются в нем при температуре свыше 65ºС. Для поддержания себя в тонусе не нужно увлекаться определенным продуктом. Секрет хорошего самочувствия и бодрости — в сбалансированном питании. Иногда организм сам подсказывает, что ему необходимо. Не отказывайте ему в удовольствии и разнообразии! Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!