Перед тем, как приступить к ремонту, продумайте, какую цель вы преследуете – обновить отделку или внести капитальные изменения. После этого составьте список работ. Учтите, что для самостоятельного составления сметы нужно хорошо разбираться в технологии отделочных и строительно-монтажных работ.Чтобы понять, какие инструменты и материалы у вас уже имеются, проведите ревизию на балконе, в гараже и кладовке. Затем составьте перечень тех стройматериалов, которые необходимо докупить.Внимательно изучите список работ и определитесь, какие из них вы можете выполнить самостоятельно. После этого найдите подрядчиков для выполнения оставшихся работ. Самостоятельно можно выполнять несложные отделочные работы, а вот прокладку коммуникаций, монтаж электропроводки и установку дверей лучше доверить профессионалам.Приобрести их можно в строительных магазинах, на рынках или через интернет. Многими крупными магазинами периодически предоставляются скидки и проводятся распродажи – используйте их, чтобы сэкономить бюджет.Для этого внимательно изучите инструкции на упаковках. Получить необходимую информацию можно и с помощью интернета.Это необходимо сделать до составления сметы, чтобы не оказалось, что вы неправильно выполнили отделочные работы.Для этого полученную сумму увеличьте в полтора раза. Составляя смету, не забудьте рассчитать и время выполнения работ. Учтите, что если ваш ремонт затянется, его стоимость возрастет.