Потолок в процессе эксплуатации физических нагрузок не испытывает. Это декоративный элемент, поэтому на его оформлении вы вполне сможете сэкономить. Если у вас недостаточно средств, не стоит тратить деньги на дорогостоящую навесную или натяжную конструкцию. Выберите потолок простой формы. Такое решение позволит сэкономить бюджет и время. Для украшения потолочной зоны часто бывает достаточно использовать красивый потолочный карниз. Если у вас недостаточно средств, можете сэкономить на отделке пола. Вместо дорогостоящего паркета или ковра используйте недорогой, но качественный ковролин.На дизайнерских обоях. При ограниченном бюджете дизайнерские обои можно наклеить не на все стены, а только на одну из них – к примеру, рядом с изголовьем кровати. Магазины часто устраивают распродажи остатков дизайнерских обоев и предоставляют клиентам хорошие скидки. На отделке ванной комнаты. Отделывая стены ванной, можете комбинировать плитку с краской. Закрытые от обзора зоны рекомендуется отделывать более дешевым плиточным материалом. Вместо натурального камня можете использовать его шпон.Не стоит укладывать на пол ламинат вместо паркетной доски. Ламинат стучит во время ходьбы, не «дышит» и менее приятен на ощупь.На качестве отделочной плитки для кухни или ванной. Не экономьте на плитке, выполняя отделку этих помещений. Дешевая плитка выглядит непрезентабельно, а замена такого покрытия - затратный и трудоемкий процесс. На качестве отделочных материалов. Всегда покупайте качественную краску и обои. Дешевые отделочные материалы плохо держатся на поверхностях и выгорают на солнце.