Трагедия произошла во второй половине дня 18 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Автомобиль марки "Ауди А6" ушел под лед на реке Караозен возле поселка Акпатер Казталовского района ЗКО. - В автомобиле находились двое жителей села Акпатер 1979 и 1981 годов рождения. Оба погибли, - сообщили в акимате Казталовского района. Тела были направлены на экспертизу. Другие подробности выясняются. Следует отметить, что минусовая температура в ЗКО установилась относительно недавно и реки покрылись лишь тонким слоем льда.