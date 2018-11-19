Иллюстративное фото из архива "МГ" Автомобиль марки "Ауди А6" ушел под лед на реке Караозен возле поселка Акпатер Казталовского района ЗКО. - В автомобиле находились двое жителей села Акпатер 1979 и 1981 годов рождения. Оба погибли, - сообщили в акимате Казталовского района. Тела были направлены на экспертизу. Другие подробности выясняются. Следует отметить, что минусовая температура в ЗКО установилась относительно недавно и реки покрылись лишь тонким слоем льда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.