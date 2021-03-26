Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом

Жители села разделились на два лагеря: одни были за переименование, другие - против, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 марта около 150 жителей села Трекино района Байтерек собрались у местного клуба. Причиной тому стали разговоры о том, что власти планируют переименовать населенный пункт. Следить за порядком приехали сотрудники полиции, которые, ссылаясь на карантинные ограничения, призывали людей разойтись. Однако расходиться никто не торопился, напротив, людей становилось все больше и больше. Мнение сельчан разделилось на две группы: если первые считают, что переименовывать село