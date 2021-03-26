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Социум

Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом

Жители села разделились на два лагеря: одни были за переименование, другие - против, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 марта около 150 жителей села Трекино района Байтерек собрались у местного клуба. Причиной тому стали разговоры о том, что власти планируют переименовать населенный пункт. Следить за порядком приехали сотрудники полиции, которые, ссылаясь на карантинные ограничения, призывали людей разойтись. Однако расходиться никто не торопился, напротив, людей становилось все больше и больше. Мнение сельчан разделилось на две группы: если первые считают, что переименовывать село
Арайлым Усербаева
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Жители села разделились на два лагеря: одни были за переименование, другие - против, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом (видео)
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом (видео)
25 марта около 150 жителей села Трекино района Байтерек собрались у местного клуба. Причиной тому стали разговоры о том, что власти планируют переименовать населенный пункт. Следить за порядком приехали сотрудники полиции, которые, ссылаясь на карантинные ограничения, призывали людей разойтись. Однако расходиться никто не торопился, напротив, людей становилось все больше и больше. Мнение сельчан разделилось на две группы: если первые считают, что переименовывать село нет необходимости, то вторые, напротив, твердили, что населенному пункту необходимо присвоить новое название. Так, по словам пенсионера и жителя села Николая Сайгакова, в поселке есть более важные проблемы, нежели переименование населенного пункта. – У нас нет дорог, нет воды, чем будем поить скот? Линии электропередач изношены, столбы старые, скотину поить негде, детям купаться, гулять негде. Проблем выше крыши, а вы тут со своим переименованием, - возмутился Николай Сайгаков. - Вот нашим властям делать больше нечего, как улицы да посёлки переименовывать. Наше село 400 лет называется Трёкино, кому помешало такое название? Займитесь лучше делом. Не бывать тому, мы, жители Трёкино, против того, чтобы посёлку дали другое название, - отметила сельчанка Валентина. Такие же веские доводы приводили и сторонники переименования, и даже привели факты из истории. - В архивах первые упоминания о нашем селе Трёкино датируются 1800 годом. Но история не начинается с этого года. Ранее это место называлось Жеруйык, мы требуем, чтобы нашему посёлку вернули первое название, - говорит житель села Берик Туралиев. – Мы даже не знаем кем был Трёкин, может быть, он был врагом народа? - вопрошает житель села Казбек Аскеров. Аким села Малик Сеитов выразил обеспокоенность по поводу того, что во время пандемии, вопреки запрету санврача, у клуба собралось большое количество людей. – Месяц назад в газете была опубликована информация о том, что сегодня, 25 марта, должно было пройти собрание общественного совета.  Но есть постановление главного санитарного врача о том, что нельзя собирать народ. Здесь есть местный общественный совет, мы собирались с ними провести собрание в режиме онлайн. Но вы тут собрались и мы тоже вынуждены были прийти. До этого мы проводили разъяснительную работу среди населения. Не нужно было сегодня собираться, - сказал Малик Сеитов. Теперь заседание местного сообщества будут проводить в режиме онлайн, протокол будет направлен на рассмотрение в ономастическую комиссию. К слову, в селе Трёкино проживают более трёх тысяч человек. Первые разговоры о переименовании начались во время отчётной встречи акима с населением в начале этого года. По словам Малика Сеитова, среди населения уже проводился опрос, однако делиться результатами глава села не стал. Власти предложили пять возможных будущих названий села Трёкино: Жеруйык, Байконыс, Исатай батыра, Ихсанова, Кадыра Мырза-Али. Окончательное решение примет ономастическая комиссия после заседания совета общественности. Аким села и члены местного общественного совета упорно пытались успокоить собравшихся, однако это им не удалось. К концу собрания никто никого не слушал и каждый пытался доказать свое. Сотрудники полиции также пытались призвать людей к порядку, но тщетно. Акиму пришлось спешно покинуть собрание, и только тогда люди постепенно начали расходиться. К слову, в этот же день в поселке Володарское тоже прошло собрание по переименованию села. Однако количество участвовавших в нем было намного меньше. – Нам заранее не говорили, что будет сход жителей. Приехали представители акимата, прийти успели только несколько жителей нашего поселка. Собрали только учителей, которые согласились с переименованием. Мнение сельчан не учитывалось, за короткое время мне удалось собрать подписи 270 человек, которые против нового названия. Лучше бы деньги потратили на действительно важные проблемы. Например, 2 километра дороги до Володарского в ужасном состоянии, сплошные ямы и ухабы, не проехать, не пройти. Кроме этого, у нас нет садика, - говорит жительница села Вера Иванова.
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Аким Трёкино Малик Сеитов  
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
село переименование

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