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Социум

Сыры из натурального молока начнут производить в Аксае

Этот проект, а также проект лаборатории искусственного интеллекта был одобрен региональным координационным советом области в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бурлинского района Миржан Сатканов, малое и среднее предпринимательство играет важную роль в социально-экономическом развитии. - В структуре экономики района доля малого и среднего бизнеса составляет 86%. Численность занятых в этой сфере составляет более 15 тысяч человек. Объём производства продукции субъектами малого и среднего бизнеса составил 498,5 миллиона тен
Кристина Кобина
Сыры из натурального молока начнут производить в Аксае
Этот проект, а также проект лаборатории искусственного интеллекта был одобрен региональным координационным советом области в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бурлинского района Миржан Сатканов, малое и среднее предпринимательство играет важную роль в социально-экономическом развитии. - В структуре экономики района доля малого и среднего бизнеса составляет 86%. Численность занятых в этой сфере составляет более 15 тысяч человек. Объём производства продукции субъектами малого и среднего бизнеса составил 498,5 миллиона тенге, - рассказывает Миржан Сатаканов. - На сегодняшний день в районе действует порядка 600 объектов торговли. Стоит отметить, что по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» с начала года было одобрено 23 проекта на общую сумму 2,1 миллиарда тенге. - Региональным координационным советом области в этом году было одобрено два проекта на сумму 5 миллионов тенге, это производство разных видов сыров из натурального молока в городе Аксай и лаборатория искусственного интеллекта, - пояснил глава района. К слову, по  «Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» в этом году было одобрено 48 проектов на общую сумму 265,7 миллиона тенге. Через микрокредитную организацию ТОО «Кредитное товарищество «Карачаганак» - 23 проекта на общую сумму 156,2 миллиона тенге. По линии АО «Фонд Финансовой Поддержки сельского хозяйства» - 25 проектов на сумму 109,5 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Бизнес производство

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