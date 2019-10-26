Сыры из натурального молока начнут производить в Аксае

Этот проект, а также проект лаборатории искусственного интеллекта был одобрен региональным координационным советом области в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бурлинского района Миржан Сатканов, малое и среднее предпринимательство играет важную роль в социально-экономическом развитии. - В структуре экономики района доля малого и среднего бизнеса составляет 86%. Численность занятых в этой сфере составляет более 15 тысяч человек. Объём производства продукции субъектами малого и среднего бизнеса составил 498,5 миллиона тен